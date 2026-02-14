A Firenze, il 14 febbraio 2026, il Salone dei Cinquecento si riempie di coppie che celebrano 50 anni di matrimonio, dopo che il Comune ha organizzato un ricevimento speciale per onorare le Nozze d’oro. Quasi 500 coppie, alcune accompagnate dai figli e dai nipoti, partecipano alla cerimonia con entusiasmo e commozione.

Firenze, 14 febbraio 2026 – Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio pieno per la tradizionale cerimonia delle Nozze d'oro: presenti oltre 500 coppie fiorentine che quest'anno festeggiano i 50 anni di matrimonio. Due i turni, per ragioni di capienza: dopo quello della mattina, l'altro è avvenuto alle 16. Alla fine della cerimonia le coppie potranno farsi una foto sulla Tribuna dell'Udienza e visitare liberamente il museo, chiuso al pubblico nella giornata di sabato. Gli sposi ricevono in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio. "Il modo migliore per festeggiare il giorno degli innamorati è farlo con chi da 50 anni e oltre sta insieme, ha creato delle famiglie e ha continuato a coltivare la relazione e l'amore - ha affermato la sindaca di Firenze Sara Funaro, presente nel salone dei Cinquecento per fare gli auguri alle coppie -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, nel giorno di San Valentino ricevimento a Palazzo Vecchio per le coppie insieme da oltre 50 anni

A Firenze, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ha accolto oltre 500 coppie che hanno celebrato le loro Nozze d'oro, in occasione di San Valentino 2026.

