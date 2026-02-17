Teun Koopmeiners si distingue per la sua abilità, ma la Juventus di Luciano Spalletti subisce una sconfitta pesante a Istanbul, dove i problemi difensivi emergono con forza, rendendo difficile la ripresa della squadra.

Nella bolgia dell’Ali Sami Yen, la Juventus di Luciano Spalletti vive una notte di contrasti feroci, dove la brillantezza individuale di Teun Koopmeiners viene oscurata da una fase difensiva a tratti dilettantesca. L’infortunio di Bremer si è rivelato lo spartiacque emotivo e tattico del match: senza il suo leader carismatico, la retroguardia bianconera ha perso ogni bussola, trasformando una gara di personalità in una ritirata disordinata. Il voto collettivo riflette una compagine che ha saputo reagire con orgoglio nel primo tempo, per poi sgretolarsi sotto i colpi di un Galatasaray cinico e galvanizzato dall’uomo in più. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Pagelle Galatasaray-Juve: l’illusione di Koopmeiners e il naufragio di Cabal

