Galatasaray Juve 1-1 LIVE | pareggio immediato di Koopmeiners!

Il gol di Koopmeiners al 10° minuto ha permesso alla Juventus di pareggiare subito contro il Galatasaray, che aveva segnato il vantaggio poco prima. La partita, valida per i playoff di Champions League, si sta giocando in un’atmosfera intensa, con i tifosi che incitano le squadre fin dalle prime battute. La squadra turca aveva aperto le marcature con un tiro preciso da fuori area, mentre i bianconeri hanno risposto con una combinazione rapida al centro dell’area.

di Andrea Bargione Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l’andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 1-1: sintesi e moviola. 15? GOL GALATASARAY – I bianconeri vanno sotto nel risultato: errore di Yildiz nei pressi dell’area di rigore bianconera. Ne approfitta Sara che di sinistro piazza il pallone alle spalle di Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

