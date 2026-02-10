Dino Tommasi commenta a Open VAR la decisione di annullare il gol di Koopmeiners. Dice che l’arbitro Guida ha fatto bene e che la decisione era giusta. Tommasi spiega anche che ci sono delle regole precise sulla punibilità, come nel caso di Gila Cabal. La partita si è accesa subito con questa decisione.

Juve Lazio: Dino Tommasi a Open Var reputa giusta la decisione dell’arbitro Guida di annullare il gol di Koopmeiners. Poi spiega il contatto Cabal Gila.. Juve Lazio giocatasi domenica sera continua a trascinare una lunga scia di polemiche. A tal senso ha parlato anche Dino Tommasi dell’AIA a Open Var su Dazn. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il dirigente arbitrale ha reputato giusta la decisione dell’arbitro Guida di annullare il gol a Koopmeiners. Poi è tornato anche sul contatto tra Cabal e Gila. Di seguito le sue dichiarazioni sull’episodio. SUL GOL ANNULLATO – «Sì, decisione decisamente corretta. Thuram fa un chiaro movimento che impatta sulla capacità di Provedel di effettuare la parata e vediamo ritarda addirittura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lazio, Tommasi a Open VAR: «Giusto annullare il gol di Koopmeiners. Gila Cabal? C’è una matrice di punibilità»

Approfondimenti su Juve Lazio

Durante la trasmissione Open VAR su DAZN, si è parlato del contatto tra Gila e Cabal che ha scatenato molte proteste da parte della Juventus e dei suoi tifosi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juve Lazio

Argomenti discussi: OPEN VAR - Tommasi su Juventus-Lazio: Giusto annullare il gol a Koopmeiners, rigore su Cabal? Situazione complessa; Juventus-Hellas Verona U20 0-0: Durmisi trova il vantaggio in avvio.

Open Var | Juve - Lazio, Tommasi sul gol annullato a Koopmeiners: le sue paroleNell'ultimo episodio di Open Var, l'ex arbitro Dino Tommasi ha parlato del gol annullato a Koopmeiners per il fuorigioco di Thuram durante Juventus - Lazio, spiegando la decisione ... lalaziosiamonoi.it

Juventus-Lazio, Tommasi a Open VAR: Su Cabal situazione limite, ma poteva starci il rigoreIl componente della CAN Dino Tommasi ha parlato a Open VAR su DAZN della sfida fra Juventus e Lazio terminata 2-2. Il focus è sul momento del contatto. tuttomercatoweb.com

Arbitraggio Guida in Juve Lazio Il giudizio dell'AIA - facebook.com facebook

#Locatelli e #Yildiz mortificati dopo #Juve- #Lazio: lo sfogo social e la reazione dei tifosi x.com