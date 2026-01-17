Ecco il testo richiesto: Analisi del match tra Cagliari e Juventus, terminato 1-0 per i sardi. La partita, valida per la 21ª giornata di Serie A, ha visto la rete decisiva di Mazzitelli nella ripresa. I voti, i protagonisti e i principali errori evidenziano le rispettive prestazioni di entrambe le squadre, con particolare attenzione alle responsabilità dei portieri e alle occasioni mancate. Un confronto che offre uno sguardo equilibrato sugli episodi chiave e gli aspet

Voti, top e flop del match dell’Unipol Domus valido per la 21° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete nella ripresa di Mazzitelli Mazzitelli contrasta Miretti (Ansa) – Calciomercato.it Voti, Top e Flop di Cagliari-Juve: David spento, Mazzitelli match-winner. CAGLIARI TOP: Mazzitelli 7,5 – Trova il gol ‘della vita’. Destro al volo sulla punizione di Gaetano che sorprende Perin e regala tre punti preziosissimi al Cagliari nella corsa salvezza. FLOP: Esposito 5 – Non trova mai la giocata, stretto nella morsa della difesa bianconera. Perde un’infinita di palloni e non riesce a impensierire Bremer e compagni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

PAGELLE e TABELLINO Cagliari-Juventus 1-0: Yildiz non basta, Perin colpevole

