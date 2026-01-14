Telefonini ed elettrodomestici venduti in nero su TikTok | sequestrata Napolitano Store

È stato effettuato il sequestro dell’intera attività di Napolitano Store, azienda con sede a Casalnuovo, coinvolta nella vendita non autorizzata di telefonini ed elettrodomestici tramite TikTok. L’operazione rientra in un’indagine volta a contrastare il commercio illecito di prodotti, tutelando i consumatori e la legalità nel settore.

"> Scatta il sequestro dell'intero compendio aziendale di Napolitano Store, società con sede a Casalnuovo attiva nel commercio di elettrodomestici e telefoni cellulari. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola. Il sequestro riguarda l'intera attività aziendale ed è stato disposto a seguito del proseguimento delle indagini che avevano già portato, lo scorso 17 settembre, a un primo sequestro per oltre 5,7 milioni di euro, misura successivamente confermata dal Tribunale del Riesame.

