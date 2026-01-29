Perugia Rettori a confronto sul futuro dell’università italiana

Questa mattina a Perugia si terrà un incontro pubblico con i rettori delle università italiane. L’evento, promosso dall’Adi – Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca, si svolgerà alle 11 nell’Aula 1 del Dipartimento di Scienze Politiche. I rettori discuteranno sul futuro delle università italiane e affronteranno le sfide che il settore si trova ad affrontare. È un appuntamento importante per capire le prospettive e le priorità delle università italiane in questo momento.

L’Università di Perugia il 2 febbraio ospiterà l’incontro pubblico “Rettori a confronto sul futuro dell’università italiana”, promosso da Adi – Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia, sezione di Perugia, in programma alle 11 presso l’Aula 1 del Dipartimento di Scienze Politiche.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

