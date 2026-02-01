Confronto sul futuro dell’Appennino con l’assessore regionale Baruffi

Mercoledì pomeriggio a Palazzo Dolcini, nel Comune di Mercato Saraceno, si è tenuto un incontro dedicato al futuro dell’Appennino. L’assessore regionale Baruffi ha partecipato a un confronto con cittadini e rappresentanti locali, discutendo delle sfide e delle opportunità della zona, dalla collina alla montagna. L’evento, intitolato “Dalla collina alla montagna”, ha visto un dialogo diretto tra amministratori e residenti, che hanno portato i loro problemi e le loro idee per lo sviluppo del territorio.

'Dalla collina alla montagna' è l'evento organizzato dal Comune di Mercato Saraceno a Palazzo Dolcini mercoledì 11 febbraio alle 17.30. Sarà presente Davide Baruffi, assessore regionale alle politiche di sostegno e sviluppo della Montagna, assieme ai sindaci della vallata, i rappresentanti regionali e locali, politici e associazioni. La serata di confronto è dedicata al futuro dell'agricoltura, l'industria e artigianato dei territori montani e per discutere le sfide e le opportunità dei territori montani della Romagna, la tutela del territorio, e lo sviluppo sostenibile. Il motivo di questa iniziativa ha come focus la nuova legge sulla montagna che potrebbe far perdere a molti Comuni dell'Appennino la qualifica di territorio montano, con gravi conseguenze per cittadini ed economia locale.

