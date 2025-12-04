Delegazione di Legacoop incontra il nuovo questore | Legalità importante per le cooperative

Una delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna è stata ricevuta dal nuovo questore di Rimini, Ivo Morelli. All’incontro hanno partecipato il presidente Paolo Lucchi, il vicepresidente Valerio Brighi, che è anche presidente della Cooperativa Braccianti Riminese, e la responsabile provinciale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Delegazione di Legacoop incontra il nuovo questore: "Legalità importante per le cooperative"

