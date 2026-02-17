Otb resiste alla crisi e punta alla crescita | Diesel vola e nuove acquisizioni in vista

Renzo Rosso ha deciso di investire ancora nel gruppo Otb, nonostante le difficoltà economiche, perché crede nelle potenzialità del marchio Diesel. La domanda crescente di abbigliamento di qualità e i risultati positivi di alcune collezioni hanno spinto il gruppo a pianificare nuove acquisizioni. Otb, che ha resistito alla crisi, si prepara a espandersi ulteriormente nel mercato internazionale.

Renzo Rosso sfida la crisi: Otb guarda al futuro con nuove acquisizioni. Il gruppo Otb, guidato dall'imprenditore veneto Renzo Rosso, ha concluso un 2025 economicamente complesso dimostrando una notevole resilienza. Nonostante un leggero calo complessivo dei ricavi, l'azienda ha rafforzato la propria liquidità e si prepara a valutare nuove opportunità di crescita attraverso acquisizioni strategiche. Il successo di Diesel, marchio di punta del gruppo, con il miglior bilancio degli ultimi dieci anni, conferma la solidità finanziaria dell'azienda. Un 2025 di transizione e resilienza. Il 2025 è stato un anno di sfide per l'economia globale, e il settore della moda non ne è stato esente. Renzo Rosso scavalla l'anno della crisi. Pronti a nuove acquisizioniI conti del gruppo Otb in lieve calo nel 2025 ma la liquidità è in aumento. L'ad Minelli: Siamo solidi, Diesel ha chiuso il miglior bilancio degli ultimi ...