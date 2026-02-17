Ostia grosso ramo blocca la strada su via di Castel Fusano
Un grosso ramo ha bloccato la strada in via di Castel Fusano questa mattina, provocando disagi ai passanti e ai veicoli in transito. La mattina presto, intorno alle 3, i vigili del fuoco di Ostia sono intervenuti con un’autoscala per rimuovere il tronco che si era spezzato e si trovava al centro della carreggiata, impedendo il passaggio.
Ostia, 17 febbraio 2026 – Alle 3 circa di questa mattina la squadra VVF 13A del distaccamento di Ostia, con l’ausilio dell’Autoscala AS13, è intervenuta in via di Castel Fusano 12 per la rimozione di un grosso ramo che invadeva l’intera carreggiata. L’intervento ha permesso di ripristinare le condizioni di sicurezza in strada. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Durante le operazioni, e a seguito della verifica di ulteriori alberature considerate pericolanti, è stato interdetto al traffico veicolare e pedonale il tratto compreso tra via dei Pescatori e via Canale dello Stagno, per consentire i controlli e prevenire ulteriori rischi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Cade un grosso ramo sulla carreggiata, chiuso un tratto di via di Castel Fusano
Roma. Alfonsi: pineta Castel Fusano, dall’emergenza ad una visione di sistema
Durante il consiglio straordinario del Municipio X, Sabrina Alfonsi ha parlato della Pineta di Castel Fusano, uno dei polmoni verdi più importanti di Roma.
