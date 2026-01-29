Roma Alfonsi | pineta Castel Fusano dall’emergenza ad una visione di sistema

Durante il consiglio straordinario del Municipio X, Sabrina Alfonsi ha parlato della Pineta di Castel Fusano, uno dei polmoni verdi più importanti di Roma. L’assessora ha spiegato che si sta passando dall’emergenza alla pianificazione di un sistema più stabile per la riqualificazione dell’area.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha preso la parola durante il Consiglio straordinario del Municipio X, un incontro dedicato alla riqualificazione della Pineta di Castel Fusano, riconosciuta come uno dei polmoni verdi più significativi della Capitale. In questo contesto, l’Amministrazione ha deciso di passare da una gestione dell’emergenza a una visione più sistematica e strategica per la tutela e valorizzazione di quest’area. Interventi per la Salvaguardia della Pineta. La Pineta di Castel Fusano porta ancora i segni degli incendi che l’hanno colpita in passato ed è stata recentemente attaccata dal parassita Toumeyella parvicornis. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

