Ospedale Mondali convocata la mamma del piccolo Tommaso | la rivelazione de Il Mattino

La mamma di Tommaso, Patrizia, è stata chiamata d’urgenza all’Ospedale Monaldi a causa di una comunicazione cruciale degli medici. Secondo quanto riporta Il Mattino, l’incontro è avvenuto questa sera, in un momento in cui il bambino si trova in condizioni di salute molto fragili. La presenza di Patrizia si è resa necessaria per ricevere aggiornamenti diretti sulla sua situazione.

Al contrario, prende sempre più corpo una speranza concreta, legata alla possibile disponibilità di un nuovo organo trapiantabile, un evento che potrebbe rappresentare una svolta decisiva nel percorso di cura del bambino e riaccendere la fiducia di familiari e medici, evidenzia il Mattino. Ai microfoni di Rete 4, l'avvocato Petruzzi ha dichiarato: "La madre è in contatto con la direzione sanitaria. Mi ha chiamato e detto che sono notizie positive".

«Oggi è ancora operabile», la mamma del piccolo Tommaso dall’ospedale: il punto con i medici. Interrogato il cardiologo che si è dimesso dopo il trapiantoLa mamma di Tommaso ha detto che il bambino, ricoverato da due mesi all’ospedale Monaldi di Napoli, è ancora in grado di ricevere un trapianto.

?Cuore bruciato, la mamma del bimbo convocata in ospedale: possibile arrivo di un organo trapiantabileLa mamma di Tommaso, Patrizia, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto una telefonata che le comunicava la possibilità di un trapianto di cuore per suo figlio.

