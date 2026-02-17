?Cuore bruciato la mamma del bimbo convocata in ospedale | possibile arrivo di un organo trapiantabile
La mamma di Tommaso, Patrizia, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto una telefonata che le comunicava la possibilità di un trapianto di cuore per suo figlio. La notizia è arrivata poco dopo che i medici hanno riscontrato un peggioramento delle condizioni del bambino, che è stato trasferito nel reparto di rianimazione. Patrizia si è presentata subito in ospedale, preoccupata e in attesa di aggiornamenti dai medici.
La mamma del piccolo Tommaso, la signora Patrizia, è stata convocata questa sera d'urgenza all'ospedale Monaldi per una comunicazione. Tra le ipotesi, escludendo la notizia che nessuno si aspetta, e cioè il decesso del piccolo Tommaso, prende corpo l'idea che possa essere arrivato un nuovo organo trapiantabile al piccolo. La chiamata della Premier Nella giornata di oggi era arrivata la chiamata della Premier Giorgia Meloni, che aveva assicurato «giustizia». A riferirlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, che ha confermato la telefonata. La Presidente del Consiglio aveva portato anche la sua solidarietà e la sua vicinanza alla madre del piccolo per la vicenda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Trapianto fallito al Monaldi, la mamma convocata in ospedale: possibile arrivo di un cuore trapiantabileLa signora Patrizia, madre di Tommaso, è stata chiamata di corsa al Monaldi dopo che il trapianto di cuore è fallito.
Monaldi, speranza per il bambino; la mamma convocata in ospedale: possibile arrivo di un cuore trapiantabileLa signora Patrizia, madre del bambino Tommaso, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi a causa di un possibile cuore trapiantabile per suo figlio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La mamma del bambino con il cuore bruciato: Sta peggiorando ma continua a lottare perché è un piccolo guerriero. Ho ancora speranza; Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora aspettiamo un miracolo. Serve un cuore nuovo entro 48 ore: parla la mamma del bambino di due anni al quale è stato impiantato un cuore bruciato; Mi dissero solo che il cuore non partiva: parla la mamma del bimbo trapiantato con cuore bruciato; Bimbo con cuore bruciato, la madre Patrizia Mercolino: Bugie sull’intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo.
Bimbo con il cuore bruciato, Meloni chiama la mamma: «Faremo il possibile per trovare un organo compatibile». Frigo per il trasporto fuori da linee guidaSi stanno concentrando anche sulla tipologia di contenitore adoperato - ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature - le indag ... ilgazzettino.it
Bimbo con il cuore bruciato, Meloni chiama la mamma: «Faremo il possibile per trovare un organo compatibile»La premier Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina a Patrizia Mercolino, la madre del bimbo di due anni ricoverato in condizioni gravissime dopo aver ricevuto l'impianto di un cuore danneggiato. ilmessaggero.it
Cuore “bruciato”, #Meloni chiama la mamma del bimbo e manda gli ispettori. I pm: «Personale non formato per il trasporto sicuro di organi» x.com
"Cuore bruciato", la premier Meloni chiama la mamma del bimbo: "Avrete giustizia" Il piccolo resta in terapia intensiva nell'ospedale "Monaldi" di Monaldi dopo l’impianto di un cuore danneggiato Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook