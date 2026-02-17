?Cuore bruciato la mamma del bimbo convocata in ospedale | possibile arrivo di un organo trapiantabile

La mamma di Tommaso, Patrizia, è stata chiamata d’urgenza all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto una telefonata che le comunicava la possibilità di un trapianto di cuore per suo figlio. La notizia è arrivata poco dopo che i medici hanno riscontrato un peggioramento delle condizioni del bambino, che è stato trasferito nel reparto di rianimazione. Patrizia si è presentata subito in ospedale, preoccupata e in attesa di aggiornamenti dai medici.

La mamma del piccolo Tommaso, la signora Patrizia, è stata convocata questa sera d'urgenza all'ospedale Monaldi per una comunicazione. Tra le ipotesi, escludendo la notizia che nessuno si aspetta, e cioè il decesso del piccolo Tommaso, prende corpo l'idea che possa essere arrivato un nuovo organo trapiantabile al piccolo. La chiamata della Premier Nella giornata di oggi era arrivata la chiamata della Premier Giorgia Meloni, che aveva assicurato «giustizia». A riferirlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, che ha confermato la telefonata. La Presidente del Consiglio aveva portato anche la sua solidarietà e la sua vicinanza alla madre del piccolo per la vicenda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

