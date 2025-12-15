Ospedale di Perugia all' avanguardia | impiantate oltre 30 protesi speciali rivestite con ioni d' argento
L'ospedale di Perugia si distingue per l'adozione di tecnologie avanzate nel settore ortopedico, avendo impiantato con successo oltre 30 protesi speciali rivestite con ioni d'argento. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso interventi più sicuri ed efficaci, consolidando la posizione della struttura come centro di eccellenza nel campo della chirurgia ortopedica.
L'ospedale di Perugia si conferma struttura all'avanguardia nella chirurgia ortopedica. Negli ultimi mesi la clinica ortopedica ha introdotto con successo l'utilizzo di protesi d'anca rivestite con ioni d'argento, una tecnologia innovativa capace di ridurre in modo significativo il rischio di. Perugiatoday.it
