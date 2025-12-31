Ospedale di Perugia all’avanguardia con un ecocardiografo di ultima generazione
L’Ospedale di Perugia si dota di un ecocardiografo di ultima generazione, rafforzando le capacità della struttura complessa di Cardiologia guidata dal dottor Maurizio Del Pinto. Questa innovazione tecnologica mira a migliorare l’accuratezza delle diagnosi e la qualità delle cure offerte ai pazienti, mantenendo elevati standard di assistenza sanitaria e aggiornamento professionale.
L’Azienda ospedaliera di Perugia ha acquisito un ecocardiografo di ultima generazione destinato a diventare il pilastro tecnologico della struttura complessa di Cardiologia, diretta da Maurizio Del Pinto.L’introduzione di questa tecnologia d’avanguardia rappresenta un salto di qualità decisivo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
