Ospedale di San Marcello Appello a ventinove sindaci | Aiutateci a difendere il Pacini

L’associazione Zeno Colò e il Crest hanno chiesto ai ventinove sindaci di San Marcello di intervenire, dopo che l’ospedale Pacini ha subito una riduzione dei servizi. La richiesta nasce dalla preoccupazione per la possibile perdita di assistenza sanitaria nel territorio, che potrebbe colpire migliaia di abitanti. Nei giorni scorsi, alcune unità operative sono state chiuse, riducendo le possibilità di accesso alle cure per i residenti. I rappresentanti delle associazioni vogliono convincere i sindaci a difendere la struttura e a garantire un servizio di qualità a tutta la comunità.

L'associazione Zeno Colò e il Crest (Comitato regionale emergenza sanità toscana), lanciano un appello urgente ai ventinove Sindaci, e a tutti i consigli comunali, che gravitano sui cinque "Ospedali di Area Disagiata" della Asl Sud Est (Amiata, Casentino, Val d'Orcia, Val Tiberina), affinché il diritto alla salute torni a essere uguale per tutti. "Non è una richiesta tecnica – si legge nel comunicato diffuso ieri dalle due realtà –. È una richiesta di equità, ma soprattutto è una richiesta di aiuto". Il primo punto affrontato è il caso del "Lorenzo Pacini": "La lettera inviata dai Comitati ripercorre la vicenda dell'Ospedale "Lorenzo Pacini" di San Marcello Pistoiese, vittima di un lento depotenziamento iniziato nel 2012.