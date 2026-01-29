La Regione ha confermato che l’ospedale di San Marcello non avrà più un’area dedicata all’elicottero. La delibera sulla rete ospedaliera non cambia molto: la classificazione del Pacini resta la stessa e penalizza ancora una volta la Montagna Pistoiese. Di fatto, l’elisoccorso a San Marcello diventa un servizio discrezionale, senza garanzie certe per i cittadini.

Nuova delibera regionale sulla rete ospedaliera: niente di nuovo, anzi per il Pacini viene ribadita la vecchia classificazione che discrimina la Montagna Pistoiese ed è sparita anche l’area di elisoccorso a San Marcello che è, di fatto, discrezionale. È quanto emerge dal comunicato emesso congiuntamente dall’Associazione Zeno Colò, Crest (Comitato regionale emergenza sanità toscana) e Una Montagna di Bambini. "Le preoccupazioni espresse l’8 gennaio per l’inizio del 2026 hanno trovato una conferma amara – scrivono le tre associazioni –. Il 30 dicembre scorso la giunta regionale toscana ha approvato la delibera 1784 sulla programmazione della rete ospedaliera, classificando nuovamente l’Ospedale Lorenzo Pacini come presidio elettivo senza pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ospedale di San Marcello. Niente area per l'elicottero

