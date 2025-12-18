Ortona aderisca all’appello dei sindaci per i fondi alla viabilità l' appello del Partito Democratico
Il Partito Democratico di Ortona invita il sindaco Angelo Di Nardo a unirsi all’appello dei sindaci per il sostegno ai fondi dedicati alla viabilità. Dopo il sostegno di 75 amministrazioni, l’obiettivo è rafforzare la richiesta per garantire interventi efficaci e migliorare le infrastrutture locali, rispondendo alle esigenze della comunità e promuovendo uno sviluppo sostenibile e sicuro per tutti i cittadini.
Dopo l'adesione di 75 sindaci alla richiesta sul Fondo unico per la viabilità, il circolo del Partito Democratico di Ortona chiede anche al sindaco Angelo Di Nardo di aderire. La proposta chiede di finanziare il fondo con le risorse discrezionali dei consiglieri regionali. L’obiettivo è quello di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
