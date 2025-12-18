Ortona aderisca all’appello dei sindaci per i fondi alla viabilità l' appello del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Ortona invita il sindaco Angelo Di Nardo a unirsi all’appello dei sindaci per il sostegno ai fondi dedicati alla viabilità. Dopo il sostegno di 75 amministrazioni, l’obiettivo è rafforzare la richiesta per garantire interventi efficaci e migliorare le infrastrutture locali, rispondendo alle esigenze della comunità e promuovendo uno sviluppo sostenibile e sicuro per tutti i cittadini.

