Osimhen vuota il sacco | Dopo il video su TikTok ho deciso di andare via A Napoli mi trattavano come un cane
Victor Osimhen ha deciso di lasciare il Napoli dopo aver condiviso un video su TikTok che ha scatenato molte polemiche. L’attaccante nigeriano ha dichiarato di essere stato trattato come un “cane” in città, e questa situazione lo ha portato a prendere una scelta drastica. La sua decisione arriva in un momento cruciale, mentre si appresta a affrontare il doppio impegno di Champions League contro Galatasaray e Juventus.
Victor Osimhen si prepara a vivere da protagonista il doppio confronto di Champions League tra Galatasaray e Juventus, ma il destino avrebbe potuto raccontare una storia diversa. L’attaccante nigeriano, oggi simbolo della squadra di Istanbul, la scorsa estate è stato a un passo dal vestire proprio la maglia bianconera. Una trattativa concreta, poi sfumata anche per la ferma volontà del presidente del Napoli di non rafforzare una diretta rivale. In un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Osimhen ha ripercorso quei mesi turbolenti, parlando apertamente dell’addio a Napoli, del rapporto con la società e delle motivazioni che lo hanno portato in Turchia.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Osimhen: “Dopo il video su TikTok qualcosa si è rotto, hanno provato a mandarmi a giocare ovunque, mi trattavano come un cane”
Victor Osimhen ha spiegato che il suo addio al Napoli è stato causato da un video su TikTok che ha generato tensioni e tensioni tra lui e la squadra.
“Perché ho dovuto farlo”. Samira Lui vuota il sacco dopo il fattaccio
Samira Lui rompe il silenzio dopo settimane di silenzio sui social.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Juventus, Spalletti si sfoga su David: Ha brontolato?. Poi vuota il sacco su mercato e OsimhenIn conferenza stampa pre Parma-Juventus, Luciano Spalletti parla di Kolo Muani e fa il punto sul calciomercato, poi arriva una domanda provocatoria su David che insospettisce il tecnico ... sport.virgilio.it
Osimhen: A Napoli trattato come un cane. Sono stato insultato e nessuno si è mai scusato…In un altro mondo, Victor Osimhen indossa la maglia della Juve ed è allenato da Luciano Spalletti, il tecnico che gli costruì attorno il Napoli del terzo scudetto. In questo mondo, invece, Victor Osim ... ilnapolionline.com
"All'inizio pensavo di restare, ma in estate ci sono i Mondiali": Noa Lang vuota il sacco sul suo addio in prestito al Napoli #SSCNapoli #NoaLang facebook