Osimhen vuota il sacco | Dopo il video su TikTok ho deciso di andare via A Napoli mi trattavano come un cane

Victor Osimhen ha deciso di lasciare il Napoli dopo aver condiviso un video su TikTok che ha scatenato molte polemiche. L’attaccante nigeriano ha dichiarato di essere stato trattato come un “cane” in città, e questa situazione lo ha portato a prendere una scelta drastica. La sua decisione arriva in un momento cruciale, mentre si appresta a affrontare il doppio impegno di Champions League contro Galatasaray e Juventus.

Victor Osimhen si prepara a vivere da protagonista il doppio confronto di Champions League tra Galatasaray e Juventus, ma il destino avrebbe potuto raccontare una storia diversa. L’attaccante nigeriano, oggi simbolo della squadra di Istanbul, la scorsa estate è stato a un passo dal vestire proprio la maglia bianconera. Una trattativa concreta, poi sfumata anche per la ferma volontà del presidente del Napoli di non rafforzare una diretta rivale. In un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Osimhen ha ripercorso quei mesi turbolenti, parlando apertamente dell’addio a Napoli, del rapporto con la società e delle motivazioni che lo hanno portato in Turchia.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

