Perché ho dovuto farlo Samira Lui vuota il sacco dopo il fattaccio

Samira Lui rompe il silenzio dopo settimane di silenzio sui social. La donna ha deciso di spiegare cosa è successo, lasciando da parte le parole e parlando direttamente. Per mesi il suo nome ha fatto parlare di sé, ma il suo profilo è rimasto inattivo fino a ora. Ora che si è fatta avanti, toccherà capire cosa ha spinto Samira a parlare e cosa nasconde dietro quel silenzio.

Per mesi il suo nome è rimasto sulla bocca di tutti, mentre il suo profilo social restava improvvisamente muto. Un silenzio che ha fatto rumore, soprattutto perché arrivato nel momento di massima esposizione mediatica. Era settembre quando La ruota della fortuna dominava le conversazioni televisive e il volto femminile più riconoscibile del programma, Samira Lui, si ritrovava senza Instagram. Un'assenza anomala, notata subito dal pubblico e destinata ad alimentare interrogativi e supposizioni. A svelare quanto stava accadendo era stata la diretta interessata, con un tweet che annunciava la chiusura forzata del suo profilo.

Samira Lui, 27 anni, si apre sul suo passato e sulla sua infanzia, condividendo come la presenza di una famiglia forte abbia colmato l’assenza di un padre.

