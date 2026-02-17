Osimhen si trasforma in una noce di cocco | riguarda il TikTok pubblicato dopo il rigore sbagliato

Victor Osimhen si trasforma in una noce di cocco dopo aver sbagliato un rigore durante una partita di Champions League. La scena è stata condivisa su TikTok dal club, e il video ha avuto un forte impatto sui tifosi. È passato un anno e mezzo dalla sua partenza dal Napoli, e ora l’attaccante gioca con il Galatasaray. La sua scelta di lasciare il club azzurro è stata influenzata anche da quel video, che gli ha fatto capire quanto possa essere sotto pressione sui social. Poco prima della partita tra Juventus e il suo nuovo team, Osimhen ha spiegato come quella pubblicazione abbia segnato un momento importante della sua carriera.

È passato un anno e mezzo da quando Victor Osimhen ha salutato il Napoli. A poche ore dalla sfida di Champions League tra la Juventus e il "suo" Galatasaray, l'attaccante ha raccontato le ragioni del suo addio agli azzurri: tutto iniziò, secondo lui, da questo filmato pubblicato sul canale TikTok del club. Osimhen: "Dopo il video su TikTok qualcosa si è rotto, hanno provato a mandarmi a giocare ovunque, mi trattavano come un cane" Victor Osimhen ha spiegato che il suo addio al Napoli è stato causato da un video su TikTok che ha generato tensioni e tensioni tra lui e la squadra. Osimhen vuota il sacco: "Dopo il video su TikTok ho deciso di andare via. A Napoli mi trattavano come un cane" Victor Osimhen ha deciso di lasciare il Napoli dopo aver condiviso un video su TikTok che ha scatenato molte polemiche. Osimhen: Potevo andare alla Juve, ma AdL mi bloccò. Col Napoli finì male per colpa di TikTok Victor Osimhen torna a incrociare la sua strada con l'Italia e la sfida alla Juventus nei playoff della Champions League apre la porta a ricordi e rivelazioni. Come quella che sarebbe potuto essere da ... Osimhen ha rilasciato un'intervista, nella quale è tornato a parlare dell'addio al Napoli. Le dichiarazioni dell'attaccante del Galatasaray Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c'è anche Ga ... Victor Osimhen parla per la prima volta del suo addio turbolento dal Napoli Dal famoso video su TikTok dopo il rigore sbagliato in quel Bologna-Napoli alle foto cancellate su Instagram, fino alle voci sui suoi ritardi agli allenamenti: l'attaccante nigeriano si è