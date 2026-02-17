Osimhen rivela | La Juve mi voleva A Napoli qualcosa si è rotto mi trattavano come un cane

Victor Osimhen ha spiegato che la Juventus lo voleva trasferire, ma ora si sente deluso dal suo rapporto con il Napoli, dove afferma di essere stato trattato duramente. Il giocatore nigeriano ha raccontato di aver subito insulti e di aver percepito un cambiamento nel modo in cui viene trattato dalla squadra partenopea, soprattutto negli ultimi mesi. Con questa confessione, Osimhen si prepara alla sfida tra il suo attuale club, il Galatasaray, e la Juventus.

Victor Osimhen torna a parlare dell’Italia alla vigilia della doppia sfida europea tra il Galatasaray e la Juventus. E lo fa con dichiarazioni che riaprono ferite e retroscena legati al suo addio al Napoli. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti nigeriano ha ammesso che in estate l’interesse bianconero era concreto: «La Juventus mi voleva, così come oggi potrei essere in altri due top club di Serie A. Quando ti chiama la Juve devi sederti e ascoltare». Osimhen ha spiegato di aver parlato con dirigenti del club, ma di essere consapevole che non sarebbe stato semplice lasciare Napoli per una rivale diretta. 🔗 Leggi su 2anews.it

