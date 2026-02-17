Osimhen | Juve? Mi voleva davvero Ma al Napoli qualcosa si è rotto

Victor Osimhen ha rivelato che la Juventus lo cercava sinceramente, ma alla fine il suo trasferimento al Napoli non è andato come sperava. La rottura tra il giocatore e il club partenopeo si è verificata dopo alcuni mesi, quando le cose tra le parti hanno iniziato a complicarsi. Osimhen avrebbe potuto giocare contro il Galatasaray con la maglia bianconera, magari sotto la guida di Luciano Spalletti, se le cose fossero andate diversamente.

"> In un'altra dimensione avrebbe potuto affrontare il Galatasaray con la maglia della Juventus, magari allenato da Luciano Spalletti. In questa realtà, invece, Victor Osimhen è il leader offensivo dei turchi che stasera ospitano i bianconeri nell'andata dei playoff di Champions League. A 531 giorni dall'addio al Napoli, il centravanti nigeriano si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. «Quando ti chiama la Juve, devi ascoltare» Osimhen conferma che l'interesse juventino fu concreto: «Prima che iniziasse la trattativa con il Galatasaray, Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve.