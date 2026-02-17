Osimhen | Giuntoli mi voleva alla Juve ma sapevo che De Laurentiis non mi avrebbe lasciato partire

Victor Osimhen ha spiegato che Giuntoli voleva portarlo alla Juventus, ma sapeva che De Laurentiis non gli avrebbe dato il via libera. Il calciatore nigeriano ha aggiunto che, nonostante le trattative, era certo che il presidente del Napoli non avrebbe ceduto. Oggi il Napoli affronta la Juventus in Champions League, e questa situazione ha influenzato i suoi pensieri.

Victor Osimhen al sito della Gazzetta dello Sport ha parlato anche del suo rapporto con Spalletti e del mancato arrivo alla Juventus che affronterà oggi in Champions. Cosa proverà affrontando la Juventus? “Sarà stimolante sfidare un top club. Sappiamo di non poterci concedere distrazioni, perché contro di loro ogni errore può costare carissimo. E poi ritroverò Spalletti.”. Leggi anche: Osimhen: “Dopo il video su TikTok qualcosa si è rotto, hanno provato a mandarmi a giocare ovunque, mi trattavano come un cane” Che rapporto aveva con lui? “Si diceva che litigassimo, però non era vero: lo stimo tanto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

