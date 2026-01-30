Giorgio Chiellini commenta i sorteggi dei playoff di Champions e non nasconde le difficoltà. Il difensore della Juventus dice che il Galatasaray è una squadra forte e avverte che sul mercato non ci sono ancora novità, ma promette aggiornamenti prossimamente. Chiellini parla anche di un possibile arrivo di Osimhen alla Juventus, senza entrare troppo nei dettagli.

Chiellini a Sky dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray squadra forte, sul mercato non ci sono novità ma le avrete. Su Osimhen alla Juve.» . Giorgio Chiellini ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio dei playoff di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SUL 2013 – «Ho pensato alla partita del 2013?. Ho pensato a Osimhen, ma è una buona occasione per superare quel ricordo di Istanbul. Una squadra forte di grandi individualità e giocatori. Giocheremo la seconda in casa quindi non finisce ad Istanbul» SUL MERCATO – «Sul mercato non ci sono novità a breve, ma mancano tre giorni quindi le novità le avrete. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini a Sky dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray squadra forte, sul mercato non ci sono novità ma le avrete. Su Osimhen alla Juve…»

La Juventus aspetta di sapere se potrà contare su Osimhen.

Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526.

Chiellini: 'Non riesco a dare percentuali su Kolo Muani'; Juventus, Chiellini: En Nesyri è una trattativa chiusa; Salta En Nesyri-Juventus, Chiellini: Trattativa chiusa, a titolo definitivo non lo vogliamo; MasterChef gioca in trasferta allo Juventus Stadium: il menu è bianconero.

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni tra campo e mercatoGiorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Juve Napoli. Tutte le dichiarazioni tra campo e mercato Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di J ... calcionews24.com

Chiellini a Sky: Oggi sarà una partita diversa, con un avversario molto più forte, in cui servirà stare attenti. Mercato? Siamo alla finestra, stiamo facendo delle ...Anche il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini, a Skysport, ha parlato diversi minuti prima del calcio d'inizio del match contro il Benfica, valido per il settimo ... tuttojuve.com

"Sapevo andasse Chiellini a fare il sorteggio, o vai te" Il siparietto tra Spalletti e un giornalista dopo una domanda su Osimhen, al termine di Monaco-Juve #CorrieredelloSport #Spalletti #Juve #Osimhen - facebook.com facebook

#Chiellini a DAZN: “Questo stadio ha solo bisogno di vedere la squadra che c’è. Oggi sarebbe importante dare continuità. Dopo #Cagliari la squadra si è ricompattata. #EnNesyri Abbiamo parlato con il ragazzo che ha mostrato perplessità sulla formula del tr x.com