Yaya Touré | Mia moglie mi disse di Guardiola | Ti ha trattato come un cane Non è un uomo è malvagio come Satana

Yaya Touré, intervenuto su Youtube ai microfoni di Zack, ripercorre la sua esperienza al Barcellona, dal sogno di giocare accanto a Messi, Xavi e Iniesta, alla gioia del triplete con Guardiola, fino ai contrasti che portarono al suo trasferimento al Manchester City. E, proprio nei confronti del tecnico catalano, non ha speso parole dolcissime. Le parole di Yaya Touré. Ecco le parole di Touré, come riprese da As: «Giocare per il Barça era il mio sogno. Il Monaco aveva triplicato il mio stipendio, ma volevo andare al Barça perché sapevo che potevo crescere molto come calciatore. Condividere il campo con Henry, Ronaldinho, Iniesta, Xavi o Messi era un sogno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Yaya Touré: «Mia moglie mi disse di Guardiola: “Ti ha trattato come un cane. Non è un uomo, è malvagio, come Satana”»

