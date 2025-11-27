Antonia Dell’Atte, ex modella originaria di Ostuni e icona della moda italiana negli anni Ottanta, ha trasformato la sua sofferenza personale in una battaglia pubblica contro la violenza di genere. La musa di Giorgio Armani, protagonista di sfilate internazionali, copertine e programmi cult come Drive in, ha rotto il silenzio sugli abusi subiti durante il matrimonio con l’attore e personaggio televisivo Alessandro Lequio di Assaba. In una recente intervista al quotidiano spagnolo El País, Dell’Atte ha raccontato per la prima volta i dettagli della violenza fisica e psicologica che ha segnato la sua relazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Antonia Dell’Atte: “Mi picchiò incinta, ma la stampa mi chiamava pazza”. Dopo 34 anni Mediaset licenzia il suo ex