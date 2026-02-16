Vende sesso con la moglie a più di 120 uomini | accuse pesantissime per il marito

Un uomo di circa sessant'anni si trova al centro di un caso scottante in Svezia, dopo essere stato accusato di aver sfruttato la moglie vendendo sessioni sessuali con lei a oltre 120 clienti. Le autorità sospettano che l’uomo abbia organizzato incontri a pagamento, coinvolgendo anche la donna senza il suo consenso. La scoperta è arrivata grazie a un’indagine approfondita che ha portato a identificare numerosi clienti e testimonianze inquietanti.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Il caso scuote la Svezia. L'uomo, in custodia cautelare, nega tutto. Già incriminati due presunti clienti L'indagine scuote la Svezia. Un uomo sulla sessantina è accusato di aver sfruttato la moglie e di aver venduto prestazioni sessuali con lei a centinaia di uomini. Secondo i procuratori, il marito avrebbe organizzato e gestito incontri sessuali con la donna per almeno 120 clienti. L'uomo è in custodia cautelare da ottobre, dopo la denuncia della donna alla polizia, e gli investigatori stanno continuando a indagare con l'ipotesi di accusa di sfruttamento aggravato della prostituzione.🔗 Leggi su Today.it

Un uomo di 67 anni in Svezia ha venduto le prestazioni sessuali della moglie per ottenere denaro, dopo aver scoperto che lei aveva avuto rapporti con più di 100 uomini.

Questa mattina in Francia, l’Assemblea nazionale ha approvato una legge che elimina l’obbligo di sesso tra marito e moglie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.