Vende sesso con la moglie a più di 120 uomini | accuse pesantissime per il marito

Un uomo di circa sessant'anni si trova al centro di un caso scottante in Svezia, dopo essere stato accusato di aver sfruttato la moglie vendendo sessioni sessuali con lei a oltre 120 clienti. Le autorità sospettano che l’uomo abbia organizzato incontri a pagamento, coinvolgendo anche la donna senza il suo consenso. La scoperta è arrivata grazie a un’indagine approfondita che ha portato a identificare numerosi clienti e testimonianze inquietanti.
Francia, Assemblea nazionale abolisce obbligo di sesso fra marito e moglie
Questa mattina in Francia, l’Assemblea nazionale ha approvato una legge che elimina l’obbligo di sesso tra marito e moglie.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
