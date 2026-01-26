Oro alle stelle | nuovo record oltre i 5.000 dollari l’oncia e mercati in allarme

L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 5.000 dollari l’oncia. Questo aumento significativo influisce sui mercati e sui risparmi degli investitori. In questo articolo analizzeremo i motivi di questa crescita e cosa significa per chi ha o intende investire in oro. Restate aggiornati sulle ultime novità e sui valori attuali, tra cui il prezzo di un grammo di oro.

Prezzo mai visto prima: quanto vale oggi un grammo d'oro. La notizia colpisce soprattutto chi ha risparmi investiti o sta pensando di farlo: l'oro ha toccato un nuovo massimo storico superando i 5.000 dollari per oncia troy, l'unità di misura usata per i metalli preziosi. In termini pratici, significa che un solo grammo di oro vale circa 138 euro, più o meno quanto una piccola graffetta. Un valore che fa gola a molti investitori, ma che racconta anche un clima di forte tensione nei mercati finanziari. Dietro questo boom, infatti, non c'è solo l'entusiasmo per un investimento redditizio, ma anche paure, incertezze geopolitiche e timori economici, che storicamente spingono verso il metallo giallo.

