Oro nell’inseguimento a squadre Trionfo dell’Italia dopo vent’anni

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’inseguimento a squadre, portando l’Italia al successo dopo vent’anni. La causa è stata la loro ottima strategia e la tenacia dimostrata in finale, dove hanno recuperato quasi sette decimi agli Stati Uniti, allora campioni del mondo. La gara si è disputata a pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi, e questa vittoria rappresenta un segnale forte per la nazionale italiana.

Vent'anni dopo Torino 2006 l'Italia conquista nell'inseguimento a squadre grazie a Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti che recuperano in finale quasi 7 decimi ai campioni del mondo degli Stati Uniti. Per il team Italia è la medaglia numero 24, ma soprattutto è il nono oro a dimostrazione che negli sports invernali siamo in grado di vincere in ogni disciplina sia maschile che femminile. La grande Olimpiade azzurra continua e stavolta a trascinare i tre ragazzi del pattinaggio è il pubblico dell'Arena Santa Giulia di Milano. In tutti i campèi di gara di questa Olimpiade Milano Cortina 2026 il tifo degli appassionati ha dato la spinta in più ai nostri ragazzi.