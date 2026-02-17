Oro! L' Italia trionfa nell' inseguimento a squadre 20 anni dopo Torino 2006
Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre, vincendo la finale contro gli Stati Uniti dopo aver recuperato 7 decimi di secondo. La vittoria segna il ritorno dell’Italia sul podio in questa specialità a 20 anni dall’ultima volta a Torino 2006, portando a casa la loro nona medaglia d’oro a questa Olimpiade.
Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini: ecco i nuovi campioni olimpici dell’inseguimento a squadre del pattinaggio di velocità in pista lunga. L’Italia, vent’anni dopo Torino 2006, guarda di nuovo tutti dall’alto al basso. Da un’edizione di Giochi casalinghi a un’altra, a unire le imprese, quel mago di Maurizio Marchetto, 70enne direttore tecnico azzurro e guru assoluto della disciplina. Allora i suoi ragazzi erano Enrico Fabris (oggi tra i responsabili dell’oval olimpico a Rho Fiera, un gioiello), Matteo Anesi (ora vice di Marchetto) e Ippolito Sanfratello (dal 2015 segretario generale della Federghiaccio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Speed skating, oro storico nell’inseguimento a squadre: Italia campione olimpica dopo 20 anniL’Italia torna a vincere una medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre di speed skating dopo vent’anni grazie alla vittoria di Ghiotto, Giovannini e Malfatti contro gli Stati Uniti.
Oro Italia nell'inseguimento a squadre di Pattinaggio velocitàOro Italia conquista la sua 24ª medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie alla vittoria nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, dopo aver superato le avversarie in una gara intensa e combattuta.
