L’Italia rivive il suo passato di campione dell'inseguimento in velocità su ghiaccio, dopo vent’anni dall’ultima grande impresa. La rinascita di questa disciplina si deve a una nuova generazione di atleti che ha portato in pista entusiasmo e determinazione, riscoprendo una tradizione che sembrava sopita. Un esempio concreto è il team azzurro che, con fatica e passione, si è qualificato per le finali di un campionato europeo, dimostrando come il talento possa tornare a brillare anche dopo anni di silenzio. Oggi, molti si sorprendono nel vedere tanti giovani indossare con orgoglio la divisa italiana sulle piste di ghi

Ormai siamo anche un popolo di pattinatori. Non lo sapevamo o almeno ce lo eravamo dimenticati dopo Torino 2006. Adesso siamo a tre ori dal ghiaccio della velocità, dopo quelli di Francesca Lollobrigida, ecco quelli del terzetto della felicità che ci portano la ventiquattresima medaglia sullo stesso ghiaccio che era già stato d’oro con Francesca. Sulla pista della Fiera di Rho, a pochi metri da dove l’hockey azzurro aveva lasciato i Giochi a testa alta, perdendo con la Svizzera (3-0) il playoff, i ragazzi dell’inseguimento Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti prima hanno eliminato l’Olanda in semifinale e poi hanno battuto gli Stati Uniti, campioni del mondo, in finale, recuperando 7 decimi e prendendo il largo al decimo giro, senza poi mollare più (+4”56). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’oro che ritorna: l’Italia dell’inseguimento vent’anni dopo è ancora leggenda

