L'Italia è d'oro nell'inseguimento a squadre maschile di pattinaggio! Milano Cortina sempre più azzurra

L’Italia conquista l’oro nell’inseguimento a squadre di pattinaggio a Milano Cortina, dopo aver battuto la Svizzera in finale. La vittoria arriva grazie a una gara intensa, in cui gli atleti italiani hanno mantenuto un ritmo veloce e costante. La squadra ha dimostrato grande coordinazione e determinazione per superare gli avversari e portare a casa il primo posto.