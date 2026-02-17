Orban squalificato due giornate per espressioni ingiuriose | salterà la sfida contro il Napoli

Il giudice sportivo Mastrandrea ha squalificato Orban per due giornate dopo averlo visto usare parole offensive durante la partita contro il Parma. Orban, attaccante del Verona, sarà quindi assente nella prossima sfida contro il Napoli, che si giocherà tra pochi giorni. La decisione arriva dopo che l’arbitro ha segnalato le sue espressioni offensive in campo.

Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo Mastrandrea e una riguarda il Napoli in prima persona: Orban, attaccante del Verona, è stato espulso nel corso del match contro il Parma per espressioni ingiuriose. Risultato? 2 giornate di squalifica che gli faranno saltare il match contro gli azzurri del 28 febbraio. Orban squalificato, i dettagli. Si legge sul sito della Serie A: Squalifica per due giornate effettive di gara Orban Gift Emmanuel (Hellas Verona): per avere, all'11° del primo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara.