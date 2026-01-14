Napoli la stangata | Conte squalificato per due giornate

Napoli, la squalifica di Antonio Conte per due giornate ha suscitato reazioni diverse. Nonostante la delusione, l’allenatore si presenta in campo e mantiene un atteggiamento tranquillo di fronte alla squadra, in attesa di conoscere le conseguenze ufficiali della decisione del giudice sportivo. La situazione evidenzia le tensioni e le sfide che caratterizzano il momento della squadra.

Lui, stizzito e deluso, fa però finta di nulla al cospetto della squadra quando poco dopo le 15 arriva la decisione del giudice sportivo. Due giornate di squalifica ha rimediato.

