Napoli Conte squalificato per due giornate dopo l’espulsione

Il Giudice Sportivo ha squalificato per due giornate il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo l’espulsione durante la partita contro l’Inter. La decisione include anche un’ammenda di 15mila euro. Conte era stato allontanato al 71’ per proteste durante l’episodio del rigore su Mkhitaryan, causato dal fallo di Rrhamani. La sanzione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni in campo e delle decisioni arbitrali.

Roma, 13 gen. (askanews) – Due giornate di squalifica per il tecnico del Napoli Antonio Conte. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto anche un’ammenda di 15mila euro: il tecnico azzurro era stato espulso per le proteste furiose al 71? nella sfida a San Siro contro l’Inter, in occasione del rigore per il fallo di Rrhamani su Mkhitaryan. Conte è stato squalificato per due giornate “Per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all’intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Antonio Conte squalificato 2 giornate dopo Inter-Napoli: paga anche per le frasi urlate nel tunnel Leggi anche: Conte squalificato due giornate: multa da 15mila euro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il calcio al pallone, le urla all’arbitro, il faccia a faccia col quarto uomo e poi…; Calcio, Antonio Conte paga caro il “vergognatevi”: arrivano le giornate di squalifica e quali partite salterà l’allenatore del Napoli; Napoli, si ferma anche Meret; Napoli in emergenza totale: le scelte obbligate di Conte contro il Verona. Antonio Conte, due giornate di squalifica: "Frasi ingiuriose e..." Le motivazioni - Open Var: "Rigore di Inter-Napoli giusto e in più..." - Il tecnico salentino è stato fermato dal giudice sportivo di Serie A "per avere, al 26° del secondo tempo ... affaritaliani.it

