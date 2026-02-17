Ora via Arenula vuole identificare chi sostiene il No, per motivi legati alle recenti tensioni politiche. La proposta nasce dopo che alcune associazioni hanno organizzato manifestazioni di protesta contro le politiche del governo. Si parla di inserire i nomi dei manifestanti nei registri ufficiali, come misura di sorveglianza. La decisione ha suscitato immediate reazioni tra gli attivisti, che temono un’intromissione nelle libertà civili. Un esempio concreto riguarda alcune persone coinvolte in eventi pubblici, che ora rischiano di essere monitorate più da vicino.

Il tempo delle pene Lettera di Bartolozzi per avere i nomi di chi ha fatto donazioni al comitato dell’Anm. Parodi: «Si viola la privacy dei cittadini» Il tempo delle pene Lettera di Bartolozzi per avere i nomi di chi ha fatto donazioni al comitato dell’Anm. Parodi: «Si viola la privacy dei cittadini» In campagna elettorale, com’è noto, vale tutto e l’appello ad «abbassare i toni» di solito ha lo stesso effetto di un canto di guerra: agita le truppe, genera elettricità, prelude allo scontro più duro. GIOVA RICORDARE che il comitato Giusto dire no è stato sì promosso dal sindacato delle toghe, ma non ne fa parte. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Ora via Arenula vuole schedare chi sostiene il No

Il ministero dell’Istruzione ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che alcuni studenti di FdI hanno distribuito un questionario con domande sui professori di sinistra.

Il palazzo sulla Tiburtina, lasciato incompleto da oltre 11 anni, rappresenta uno dei simboli di abbandono nel quartiere Tiburtino di Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.