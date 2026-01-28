Hai prof di sinistra? ora il ministero avvia accertamenti sul questionario dei giovani FdI per schedare gli insegnanti
Il ministero dell’Istruzione ha aperto un’indagine dopo aver scoperto che alcuni studenti di FdI hanno distribuito un questionario con domande sui professori di sinistra. Le verifiche riguardano presunte liste di proscrizione e schedature di insegnanti, che stanno facendo discutere nelle scuole italiane. La polemica si accende dopo che alcuni docenti sono stati messi sotto accusa senza prove concrete.
Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato di aver avviato gli accertamenti sulle presunte schedature o liste di proscrizione per individuare i professori di sinistra e circolate all’interno di alcuni istituti scolastici. Secondo le prime informazioni disponibili, spiega la sottosegretaria Paola Frassinetti, i il caso sarebbe legato a un’iniziativa indipendente partita da un gruppo di studenti, che avrebbero promosso un questionario in forma anonima. «Non si tratterebbe di una “schedatura” o di liste di “proscrizione”, stante l’anonimato, ma di una iniziativa simile ad altre e riconducibili a sensibilità e posizioni politiche diverse.🔗 Leggi su Open.online
