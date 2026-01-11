Il palazzo fantasma della Tiburtina Perché è tutto fermo da 11 anni e chi ora vuole salvarlo

Il palazzo sulla Tiburtina, lasciato incompleto da oltre 11 anni, rappresenta uno dei simboli di abbandono nel quartiere Tiburtino di Roma. Situato lungo via Filippo Fiorentini, questo vasto complesso fermo in corso d’opera suscita interesse per le ragioni del suo stato di inattività e per le iniziative volte a riqualificarlo. Comprendere le motivazioni e le prospettive di salvataggio aiuta a contestualizzare questa presenza storica e urbanistica nel contesto romano.

