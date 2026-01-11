Il palazzo fantasma della Tiburtina Perché è tutto fermo da 11 anni e chi ora vuole salvarlo
Il palazzo sulla Tiburtina, lasciato incompleto da oltre 11 anni, rappresenta uno dei simboli di abbandono nel quartiere Tiburtino di Roma. Situato lungo via Filippo Fiorentini, questo vasto complesso fermo in corso d’opera suscita interesse per le ragioni del suo stato di inattività e per le iniziative volte a riqualificarlo. Comprendere le motivazioni e le prospettive di salvataggio aiuta a contestualizzare questa presenza storica e urbanistica nel contesto romano.
Chi percorre via Filippo Fiorentini, nel quadrante Tiburtino di Roma, non può non notare l’enorme complesso abbandonato. Dal 2014 il suo aspetto è sempre lo stesso: un palazzo molto alto sviluppato in verticale con graffiti a ogni piano, al suo fianco un altro edificio, un po’ più basso non. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 curiosità sui principini
Leggi anche: Sampdoria da incubo e società fantasma: due anni in cui tutto cambia per rimanere uguale
Il palazzo fantasma di via Fiorentini, il 'pasticciaccio brutto' che va avanti da 20 anni - Il palazzo fantasma di via Fiorentini, il 'pasticciaccio brutto' che va avanti da 20 anni A oltre vent’anni dalla progettazione due strutture sono ancora vuote e abbandonate. romatoday.it
Palazzo "fantasma" trasformato in bomba ambientale: sequestrato dai carabinieri https://www.ilgiornalelocale.it/2025/12/palazzo-fantasma-trasformato-in-discarica-scatta-sequestro/ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.