Operaio travolto e ucciso Era in bici prima dell’alba lungo la Montelabbatese Stava andando a lavorare

Un operaio è stato investito e ucciso perché stava pedalando in bicicletta prima dell’alba lungo la strada Montelabbatese. La vittima, vestita con la tuta da lavoro, aveva acceso il fanale e indossava un giubbotto fosforescente per essere visibile in condizioni di scarsa luce. La mattina presto, alle 5,30, si stava dirigendo verso il bus che lo avrebbe portato alla fabbrica Marinelli mobili a Rimini. La sua corsa iniziava dall’Apsella, lungo una strada trafficata e poco illuminata, in un’ora in cui la maggior parte delle persone ancora dorme.

di Alessandro Mazzanti Era in sella alla sua bicicletta, con la tuta da lavoro, il fanale della bici acceso e anche il giubbotto fosforescente, perché stava pedalando alla 5,30 del mattino, quindi prima dell’alba, lungo la Montelabbatese, dall’Apsella in direzione mare, per arrivare al bus che lo avrebbe portato sul posto di lavoro, la Marinelli mobili (ex Valentini) di Rimini. Era il turno del mattino. Altri mezzi, a parte la bici, l’operaio non aveva. Con quella avrebbe dovuto raggiungere il bus messo a disposizione dell’azienda per i lavoratori che abitano nel Pesarese. Ma Jayasinghe Arachchige, 48 anni, nato nello Sri Lanka il 6 gennaio del 1978 e residente a Montelabbate, da alcuni anni, assieme a dei connazionali, sposato con una donna che ancora vive nel paese asiatico, a quel pulmino non è mai arrivato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

