Ciclista travolto e ucciso a 48 anni | stava andando al lavoro
Un uomo di 48 anni, originario di un paese straniero, ha perso la vita questa mattina a Pesaro perché è stato investito mentre pedalava verso il lavoro. L’incidente si è verificato alle prime luci dell’alba, poco prima delle 5, lungo una strada trafficata della città. Il ciclista stava attraversando un incrocio quando un’auto lo ha investito, provocando il decesso sul colpo. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e cerca di identificare il conducente del veicolo coinvolto.
Pesaro, 16 febbraio 2026 – Un ciclista di 48 anni, di origine straniera, è stato travolto e ucciso questa mattina alle 5.30 circa lungo la Montelabbatese, nel tratto tra la rotatoria detta delle Matite e quella di Montelabbate. L'uomo, operaio, stava andando a lavorare in una vicina fabbrica della zona. A travolgerlo un'auto, Audi, condotta da un 35enne residente nell'entroterra. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Montecchio, che hanno svolto i rilievi. Il ciclista sarebbe morto sul colpo a seguito dell'urto. I mezzi sono stati sequestrati. La strada è stata chiusa per svolgere i rilievi, poi la riapertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
