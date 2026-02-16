Ciclista travolto e ucciso a 48 anni | stava andando al lavoro

Pesaro, 16 febbraio 2026 – Un ciclista di 48 anni, di origine straniera, è stato travolto e ucciso questa mattina alle 5.30 circa lungo la Montelabbatese, nel tratto tra la rotatoria detta delle Matite e quella di Montelabbate. L'uomo, operaio, stava andando a lavorare in una vicina fabbrica della zona. A travolgerlo un'auto, Audi, condotta da un 35enne residente nell'entroterra. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Montecchio, che hanno svolto i rilievi. Il ciclista sarebbe morto sul colpo a seguito dell'urto. I mezzi sono stati sequestrati. La strada è stata chiusa per svolgere i rilievi, poi la riapertura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

