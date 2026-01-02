Caccia all' uomo che era con Aurora a Milano dall' autopsia le prime risposte
Oggi si svolge l’autopsia sul corpo di Aurora Livoli, la giovane trovata senza vita a Milano il 29 dicembre. Gli esami preliminari potrebbero fornire indicazioni utili per chiarire le cause del decesso e ricostruire gli ultimi momenti di vita della ragazza. La polizia prosegue le indagini per identificare chi fosse con Aurora prima della tragedia e fare piena luce sulla vicenda.
Sarà l’autopsia in programma oggi a dare una prima risposta sulla tragica fine di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta la mattina del 29 dicembre nel cortile di un condominio alla periferia di Milano, con dei lividi sul collo che fanno pensare sia stata strangolata. E intanto si stringe il cerchio attorno all’uomo ripreso con lei dalle telecamere della zona poche ore prima del suo ritrovamento.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
