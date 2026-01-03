Aurora Livoli attesa per l’interrogatorio del 56enne indagato Le prime risposte dall’autopsia

Si attende l’interrogatorio del 56enne di origini peruviane indagato nell’ambito delle indagini sulla morte di Aurora Livoli, 19 anni, trovata senza vita a Milano il 29 dicembre. Le prime risultanze dell’autopsia forniscono elementi utili per chiarire le circostanze del decesso, mentre le indagini proseguono per ricostruire con precisione quanto accaduto.

C'è attesa per l'interrogatorio del 56enne di origini peruviane che risulta indagato nell'ambito delle indagini per la morte di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni di Monte San Biagio trovata senza vita nel cortile di un condominio nella periferia nord di Milano nella mattina di 29 dicembre.

