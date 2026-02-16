OpenAI assume il creatore di OpenClaw Guiderà la prossima generazione di agenti personali

OpenAI ha assunto Peter Steinberger, il sviluppatore di OpenClaw, perché vuole migliorare i suoi assistenti digitali. Steinberger ha creato un software open source che può inviare email, gestire file e controllare applicazioni. Ora, con questa mossa, l’azienda punta a sviluppare la prossima generazione di agenti personali sempre più intelligenti e autonomi.

OpenAI assume Peter Steinberger, creatore di OpenClaw. Ovvero il programma opensource che si comporta come un agente intelligente capace di inviare email, gestire file e controllare app. La caratteristica vincente, che lo differenzia dai chatbot tradizionali come ChatGPT, Claude o Gemini, è la capacità di ricordare le preferenze degli utenti, così da suggerire azioni, accedendo in totale autonomia direttamente al sistema operativo senza neanche la richiesta dell'utente. Sam Altman, co-fondatore di OpenAI, ha scritto su X che Steinberger "si unisce a OpenAI per guidare la prossima generazione di agenti personali.