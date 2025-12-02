Roma-Napoli Rocchi a Open Var | Non c’è fallo di Rrahmani su Koné bravi Massa e il VAR

2025-12-02 14:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il designatore arbitrale Rocchi commenta gli episodi contestati della tredicesima giornata di Serie A: tra questi anche il goal di Neres in Roma-Napoli. Milan-Lazio con il rigorenon rigore di Pavlovic nel finale si è preso la scena nella 13ª giornata di Serie A, ma non è l’unico episodio del weekend calcistico. IL VERDETTO DI ROCCHI SU MILAN-LAZIO Tra i casi più contestati anche il goal di David Neres che ha deciso Roma-Napoli all’Olimpico, viziato secondo i giallorossi da un fallo in avvio di Amir Rrahmani su Manu Koné, non fischiato dall’arbitro Davide Massa e non evidenziato dalla coppia al VAR Aureliano-Di Bello. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

