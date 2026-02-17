Open VAR De Marco | Kalulu-Bastoni contatto lieve | ci poteva stare simulazione
Durante la partita tra Inter e Juventus, De Marco ha deciso di intervenire con il VAR a causa di un contatto tra Kalulu e Bastoni, che l’arbitro aveva lasciato passare. Secondo l’arbitro, il contatto è stato lieve e potrebbe essere stata una simulazione di Bastoni. L’episodio ha acceso le polemiche sui social, con alcuni tifosi che contestano la decisione. La scena si è verificata al 70° minuto, quando Bastoni ha tentato di bloccare Kalulu in area.
Open VAR. L’episodio tra Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu continua a far discutere dopo la sfida tra Inter e Juventus. A fare chiarezza è stato Andrea De Marco, intervenuto a Open VAR, che ha analizzato l’azione dal punto di vista tecnico. “ Il contatto è lieve, secondo me la simulazione ci poteva assolutamente stare “, ha spiegato, aggiungendo poi un messaggio di sostegno verso i protagonisti coinvolti nelle polemiche. De Marco ha infatti condannato con fermezza ogni tipo di attacco personale: “ Massima solidarietà a La Penna e Bastoni per le minacce: il dissenso nel calcio c’è sempre stato, ma quando si esce dal campo e si tocca la sfera personale non è più sport “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
