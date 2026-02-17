Onorificenza per i due poliziotti abruzzesi uno è pescarese feriti a Torino | sì unanime del consiglio regionale
Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’attribuzione di un riconoscimento ai due poliziotti abruzzesi, Alessandro Calista e Francesco Roselli, rimasti feriti nei disordini a Torino del 31 gennaio. Calista, 29 anni, è originario di Pescara, mentre Roselli, di 49 anni, vive a Casali d’Ashi, vicino a Gioia dei Marsi. Durante le proteste contro la chiusura di un centro, sono stati coinvolti in uno scontro violento, che ha portato alle loro ferite.
Approvata quindi la risoluzione con cui il consigliere FdI Massimo Verrecchia chiedeva di far sì che ai due si desse il giusto tributo. E così ora il consiglio regionale “ha formalmente impegnato il presidente della giunta a rappresentare formalmente al ministro dell'Interno la volontà dell'Abruzzo di vedere riconosciuto l'impegno dei due agenti attraverso un atto ufficiale, quale segno di gratitudine e vicinanza alle donne e gli uomini della polizia che ogni giorno operano in contesti complessi per garantire legalità e sicurezza”, sottolinea Verrecchia. “Si tratta di un atto doveroso che esprime il rispetto e la riconoscenza della nostra regione verso chi, anche a rischio della propria incolumità, tutela l’ordine democratico e la sicurezza dei cittadini.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i due poliziotti feriti a Torino: «Paura? Sì, ne abbiamo avuta. Ma siamo addestrati a gestirla»Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti sono i due agenti della polizia coinvolti negli scontri a Torino.
Il presidente Marsilio: "Solidarietà ai poliziotti feriti, in particolare agli abruzzesi Calista e Rosella"Il presidente Marsilio ha espresso solidarietà ai poliziotti feriti a Torino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cinque agenti di Chivasso ricevono l’onorificenza per meriti di servizio: avevano sedato una rissa tra persone armate; Si è svolta a Torino la Festa della scherma 2026, consegnate le Onorificenze FIS. Il Presidente federale Mazzone: Un anno di grande lavoro, tanti progetti importanti per il presente e il futuro; Lo sceicco Khalifa bin Ahmed Al Khalifa commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia; Maestri del Commercio: riconoscimento per Giulio Bussu e Maria Giovanna Mele.
L'Abruzzo conferisce l'onorificenza ai due agenti feriti a TorinoIl consiglio regionale dell'Abruzzo, riunito nel pomeriggio a Pescara, ha approvato all'unanimità la risoluzione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia, per il conferimento ... ansa.it
Corriere Fiorentino. . Il video postato sui social: «Mi sono commosso pensando ai miei genitori» Quando ho saputo di questa onorificenza mi sono commosso pensando soprattutto a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori, che quando ero un ragazzino facebook