Onorificenza per i due poliziotti abruzzesi uno è pescarese feriti a Torino | sì unanime del consiglio regionale

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’attribuzione di un riconoscimento ai due poliziotti abruzzesi, Alessandro Calista e Francesco Roselli, rimasti feriti nei disordini a Torino del 31 gennaio. Calista, 29 anni, è originario di Pescara, mentre Roselli, di 49 anni, vive a Casali d’Ashi, vicino a Gioia dei Marsi. Durante le proteste contro la chiusura di un centro, sono stati coinvolti in uno scontro violento, che ha portato alle loro ferite.

Approvata quindi la risoluzione con cui il consigliere FdI Massimo Verrecchia chiedeva di far sì che ai due si desse il giusto tributo. E così ora il consiglio regionale “ha formalmente impegnato il presidente della giunta a rappresentare formalmente al ministro dell'Interno la volontà dell'Abruzzo di vedere riconosciuto l'impegno dei due agenti attraverso un atto ufficiale, quale segno di gratitudine e vicinanza alle donne e gli uomini della polizia che ogni giorno operano in contesti complessi per garantire legalità e sicurezza”, sottolinea Verrecchia. “Si tratta di un atto doveroso che esprime il rispetto e la riconoscenza della nostra regione verso chi, anche a rischio della propria incolumità, tutela l’ordine democratico e la sicurezza dei cittadini.🔗 Leggi su Ilpescara.it

