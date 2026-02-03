Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti sono i due agenti della polizia coinvolti negli scontri a Torino. Entrambi sono stati feriti, e anche se ammettono di aver provato paura, sottolineano di essere stati preparati a gestire situazioni del genere. I due poliziotti si sono raccontati, spiegando che la loro formazione li ha aiutati a mantenere la calma e a portare avanti il lavoro nonostante il rischio.

PADOVA - «Abbiamo avuto paura, ma siamo addestrati a gestirla». Parlano Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i due agenti della celere coinvolti negli scontri avvenuti a Torino sabato sera durante la manifestazione in sostegno del centro sociale Askatasuna. Entrambi in servizio al II Reparto mobile di Padova, sono diventati “simbolo” della manifestazione dopo essere stati immortalati in un video proprio mentre venivano aggrediti da alcuni dei presenti a volto coperto e incappucciati. Soprattutto Calista ha subito un vero e proprio pestaggio, prima di essere portato via dal compagno di reparto Virgulti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i due poliziotti feriti a Torino: «Paura? Sì, ne abbiamo avuta. Ma siamo addestrati a gestirla»

Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, i due poliziotti rimasti feriti durante le proteste di due giorni fa a Torino, hanno raccontato la loro versione.

Un poliziotto di Ascoli, Lorenzo Virgulti, si è fatto trovare pronto durante gli scontri a Torino.

