Il presidente Marsilio | Solidarietà ai poliziotti feriti in particolare agli abruzzesi Calista e Rosella

Il presidente Marsilio ha espresso solidarietà ai poliziotti feriti a Torino. In particolare, ha rivolto un pensiero agli abruzzesi Calista e Rosella, colpiti durante gli scontri legati alla manifestazione del centro sociale Askatasuna. Marsilio condanna duramente l’aggressione e si unisce alla condanna generale di quanto accaduto.

Il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, commenta il grave episodio di violenza avvenuto nel capoluogo del Piemonte «Esprimo la più ferma condanna per la vile aggressione subita ieri a Torino dagli agenti di polizia Alessandro Calista, giovane pescarese in servizio al reparto mobile di Padova, colpito ripetutamente durante gli scontri legati alla manifestazione per il centro sociale Askatasuna e a Francesco Rosella, poliziotto di Gioia dei Marsi, anche lui rimasto ferito durante gli scontri. A loro vanno la mia vicinanza personale e quella dell'intera comunità abruzzese, insieme all'augurio di una pronta e completa guarigione».

